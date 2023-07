Vigile del fuoco ustionato – Nell’incidente ha preso fuoco anche un’autobotte.

Spread the love

Un vigile del fuoco è rimasto ustionato in un incendio in un campo di grano nella bonifica del Mezzano a Longastrino, nel Ferrarese. Nell’incidente ha preso fuoco anche un’autobotte. Il pompiere stava cercando di spegnere le fiamme divampate fra le spighe, che hanno avvolto anche il mezzo di servizio. Il rogo sarebbe partito da un guasto a una mietitrebbia in funzione sul fondo agricolo. Il 53enne vigile del fuoco è stato portato con l’elisoccorso all’ospedale Bufalini di Cesena. Le sue condizioni non sono gravi

rainews.it