Insediamento del nuovo Capo del Corpo a Capannelle

ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO – DIPARTIMENTO

Stamane a Capannelle, l’ Ing. Carlo dell’Oppio, si è insediato nella carica di Capo del Corpo Nazionale. Presenti il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, il Capo Dipartimento Laura Lega e tantissimi amici e colleghi. Nei discorsi di rito, è stato augurato un buon e proficuo lavoro all’Ing. Carlo dell’Oppio evidenziando le gestioni nelle emergenze, come nell’alluvione in Emilia Romagna. Un profondo ringraziamento è stato rivolto all’Ing. Guido Parisi per il lavoro svolto in questi due anni in cui ha ricoperto il prestigioso incarico.

Sul castello di manovra K2 è stato steso il tricolore accompagnato dall’inno nazionale, salutato dagli allievi del 95° corso

Come sempre presente nelle cerimonie ufficiali, la rappresentanza dell’Associazione Nazionale del Vigili del fuoco dipartimentale con lo stendardo pluridecorato e la bandiera , quale testimonianza continua delle generazioni nell’appartenenza del Corpo che gli anziani hanno onorato nella loro vita.