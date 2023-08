Incidenti stradali – principio d’incendio e mezzi ribaltati

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI BERGAMO

I Vigili del Fuoco della Centrale di Bergamo e i volontari di Romano di Lombardia intervengono per un incidente stradale, un Camion ribaltato a Romano di Lombardia in via Cappuccini intorno alle 5:00. Il mezzo dopo l’impatto ha subito un principio d’incendio domato immediatamente dai VVF sul posto. Presenti anche, i Carabinieri di Romano di Lombardia

I Vigili del Fuoco della centrale di Bergamo e i Volontari di Treviglio intervengono per incidente stradale sulla brebemi all’uscita del casello di Treviglio direzione Brescia intorno alle 10:45 . Un camion si è ribaltato fuori strada, un ferito non grave. I VVF hanno messo in sicurezza il mezzo e hanno bonificato l’area compromessa.