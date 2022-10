Visita e attività formativa di una delegazione della Protezione Civile del Messico nella Scuola di Formazione Operativa di Montelibretti

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Nella giornata del 6 ottobre la Scuola di Formazione Operativa dei Vigili del Fuoco di Montelibretti ha ospitato una delegazione della Protezione Civile del Messico, composta numerosi ufficiali e vigili.

A fare gli onori di casa il Direttore Centrale della Formazione, ing. Gaetano Vallefuoco, che insieme all’ing. Giancarlo Cuglietta, Comandante della Scuola di Formazione Operativa hanno illustrato metodi e didattica utilizzate all’interno della struttura che rappresenta un centro di eccellenza di rilevanza europea per la formazione e la divulgazione della cultura della sicurezza. Inoltre il Direttore Vallefuoco ha spiegato in dettaglio come è organizzato il sistema nazionale dei Vigili del Fuoco italiano, unico nel suo genere proprio perché Corpo Nazionale.

Scambio culturale e tecnico molto significativo, in quanto il territorio degli Stati Uniti del Messico ha caratteristiche idrogeologiche e sismiche con ambienti simili al nostro.