Milano, incidente stradale sulla SS 35 nel comune di Binasco

VIGILI DEL FUOCO

Questa mattina, alle 7.30 circa, i Vigili del fuoco sono intervenuti sulla strada statale 35, nel comune di Binasco, per un incidente stradale che ha visto coinvolto un bilico della società Autotrasporti Linda adibito al trasporto di carichi eccezionali. Per cause da accertare, parte del carico composto da alcuni pilastri in cemento armato, si è spostato verso la cabina del mezzo incastrando l’autista. Le tre squadre dei Vigli del fuoco giunte sul posto hanno estratto l’autista dall’abitacolo e consegnato al personale sanitario per il trasportato in codice rosso all’ospedale Humanitas.