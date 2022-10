Contromano in tangenziale, si schianta contro un’auto: corsa in ospedale per due donne

Spread the love

Paura in tangenziale questa mattina poco prima delle 11. Una squadra dei Vigili del Fuoco di Lecce è intervenuta sulla all’altezza dell’uscita per Trepuzzi, per un incidente stradale che ha visto coinvolte due autovetture di cui una Fiat 500X condotta dalla M.P d 53enne di Trepuzzi, e una Opel Astra con a bordo i coniugi R.F. 75enne e R.S. 65enne, entrambi di Carmiano.

Secondo la ricostruzione della dinamica, accertata dalla polizia locale, la donna alla guida della 500X avrebbe imboccato la tangenziale contromano, andando ad impattare contro l’altra auto.

Le due donne sono state trasportate in codice verde presso l'ospedale di Gallipoli I vigili del fuoco hanno anche provveduto alla messa in sicurezza di entrambe i veicoli.