Spread the love

CORPO NAZIONALE VIILI DEL FUOCO

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE DIREZIONE CENTRALE PER PER L’AMMINISTRAZIONE GENERALI CONFERMA DIARIO DELLA PROVA PRESELETTIVA DEL CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, A 27 POSTI NELLA QUALIFICA DI VICE DIRETTORE LOGISTICO GESTIONALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO.