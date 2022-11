Dopo l’incidente l’auto va a fuoco e resta in bilico sul ponticello

Spread the love

Ivigili del fuoco sono intervenuti tra Malcontenta e Dogaletto in via Foscara a Mira per un’auto in fiamme dopo un incidente stradale, appoggiata verticalmente in condizioni precarie contro la ringhiera di un ponticello di un canale di scolo: in salvo l’autista, pur ferito. L’incidente si è verificato nella notte tra giovedì 10 e venerdì 11 novembre.

Il conducente dell’auto, pur ferito ad una gamba, è riuscito ad uscire dall’auto e mettersi in salvo. I pompieri arrivati da Mira e Mestre, hanno spento l’incendio dell’auto, mentre il giovane 22enne è stato preso in cura dal personale del Suem per essere stabilizzato e trasferito in ospedale. Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi del sinistro.