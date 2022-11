Incendio notturno all’interno di una fabbrica. I vigili del fuoco limitano i danni

Spread the love

L’allarme è scattato poco prima della mezzanotte di giovedì sera, chiamando in causa sul posto i pompieri in turno serale dal comando berico di Vicenza capoluogo e dal più vicino distaccamento di Lonigo. Per circa due ore in 14 operatori hanno lavorato in sinergia per circoscrivere il rogo divampato all’interno, riuscendo nell’intento e salvaguardando la gran parte del capannone industriale.

Segnalata sul piazzale esterno dell’azienda una dotazione ingente di mezzi di soccorso in forza al corpo del 115: due autopompe, un’autobotte cisterna mobile e un’autoscala con i vigili del fuoco vicentini impiegati fino alle 2 di notte. Interessata dall’incendio circoscritto una superficie di circa 100 mq

