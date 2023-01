Usa: afroamericano ucciso da agenti, diffuso video shock

Spread the love

L’America scende in piazza, inorridita dai quattro video shock diffusi ieri sera dalle autorità di Memphis, nel Tennessee, sul selvaggio e fatale pestaggio del 29enne afroamericano Tyre Nichols da parte di cinque agenti.

Le immagini mostrano come l’uomo, fermato il 7 gennaio per una presunta guida spericolata a 70 metri da casa, sia inseguito dopo essersi liberato da un primo approccio violento dei poliziotti.

E come poi, una volta catturato, sia attaccato con taser e spray urticante, ammanettato, steso a terra, manganellato, preso a calci e pugni per quattro minuti in un vero e proprio tiro al bersaglio mentre inerte grida di non aver fatto nulla e invoca per tre volte ‘mamma’, giacendo poi in strada per 22 minuti in attesa dell’ambulanza

VIDEO

https://youtu.be/ElfTaEd7z24

– ANSA