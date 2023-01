Presentazione del libro “Fuego que no muere” di Claudia Marcucetti Pascoli

Spread the love

GIORGIO BOTTARI

La presentazione del libro “Fuego que no muere” di Claudia Marcuccetti Pascoli è stata organizzata dall’Ambasciata del Messico a Roma per venerdì 27 Gennaio alle ore 18:30.

Saranno presenti in occasione dell’evento lo stesso ambasciatore, S.E. Carlos Garcia de Alba, che darà un saluto dedicato, e anche l’ambasciatore messicano presso la Santa Sede, S.E. Alberto Medardo Barranco Chavarrìa. Il libro sarà presentato dalla stessa autrice Claudia Marcuccetti Pascoli, insieme alla giornalista Valentina Alazraki e all’attrice Silvia Carusillo.