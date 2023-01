Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Terminati nei giorni scorsi i lavori per la manutenzione straordinaria del ponte radio sul Monte Campo Catino, danneggiato dal maltempo, per ripristinare il collegamento radio di una tratta delle rete di interconnessione nazionale dei Vigili del fuoco. L’intervento è stato svolto dagli specialisti TLC (radioriparatori ed esperti in telecomunicazioni) del centro nazionale.

VIDEO