Auto schiacciata tra due camion, tragedia sfiorata sulla Statale 12

Tragedia sfiorata questa mattina, 21 novembre, in Valpolicella, dove sulla Statale 12 dell’Abetone e del Brennero a Ospedaletto di Pescantina il traffico è in tilt dalle 8.30 a causa di un incidente in cui un’auto è rimasta schiacciata tra due camion.

Secondo una prima ricostruzione, per cause in corso di accertamento un mezzo pesante avrebbe tamponato l’auto, che ha sua volta sarebbe andata ad incastrarsi sotto il camion che la precedeva. Imprigionato tra le lamiere il conducente, un 43enne di origine straniera e residente in zona.

Immediata la chiamata ai Vigili del Fuoco, che hanno lavorato a lungo per liberarlo e affidarlo alle cure dei sanitari: le sue condizioni, a dispetto di quanto si temeva in un primo momento, non sarebbero gravi. L’uomo è stato trasportato all’ospedale di Negrar.

