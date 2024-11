Incendio di un capannone a Terracina

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Nella serata di ieri, intorno alle 21, i Vigili del Fuoco sono intervenuti a Terracina dopo numerose segnalazioni giunte al NUE112 riguardo un grosso incendio.

Al km 9+500, in via San Felice Circeo, le fiamme divampavano all’interno di un capannone adibito a deposito di barche e materiali vari, con altro rischio di espandersi alle strutture vicine.

I Vigili del fuoco mentre davano immediatamente avvio alle operazioni di spegnimento, hanno richiesto il supporto di due autobotti, fatte giungere dalle sedi di Latina e Gaeta, per portare a termine l’intervento.

Successivamente, in collaborazione con i Carabinieri, hanno effettuato un accurato controllo dell’area per cercare elementi utili a stabilire le cause che, al momento, sono in fase di accertamento.

Per fortuna non si registrano persone coinvolte.