Video – Salvataggio di una donna infortunatasi durante un’arrampicata

VIGILI DEL FUOCO DI TRAPANI

Spettacolare salvataggio di una donna di 39 anni e nazionalità polacca, nel Comune di San Vito Lo Capo, località “Grotta del Cavallo”, oggi 11 novembre. Alle ore 12:40 circa, una squadra del Comando Vigili del fuoco di Trapani è intervenuta per trarre in salvo la donna che stava praticando l’arrampicata su corda in parete presso il sito sopradescritto.

Si è reso necessario l’intervento del Nucleo Saf VVF in quanto la zona era impervia e difficilmente raggiungibile con i mezzi di soccorso da terra.

Appena raggiunta la signora, le veniva applicata una stecco benda per immobilizzare l’arto inferiore destro che presumibilmente era fratturato e presentava vistose e profonde escoriazioni.

Considerato che non era possibile trasportare la persona per affidarla ai sanitari del 118 da terra, si faceva intervenire l’elicottero VVF DRAGO del nucleo regionale di CATANIA, per il recupero dall’alto con manovra di elisoccoritore con verricello, dopo aver effettuata la manovra della cosiddetta “manovra portantina”; la malcapitata è stata affidata successivamente ai sanitari del 118 che attendevano al campo sportivo di San Vito Lo Capo.

