Ravenna – I regali dei Vigili del Fuoco e di Unicef per i bambini della pediatria

Spread the love

Visita speciale alla pediatria dell’ospedale di Ravenna nella mattinata di lunedì. In vista del Natale, per regalare soprattutto un sorriso, i Vigili del Fuoco del comando di Viale Randi, in collaborazione con i volontari di Unicef, insieme ad un coniglio un po’ curioso, hanno portato ai piccoli pazienti le pigotte, le bambole speciali ideate dall’associazione internazionale per raccogliere fondi a sostegno di progetti nel mondo per l’infanzia.

Ravennawebtv

VIDEO