Stresa regala il labaro al distaccamento dei volontari dei vigili del fuoco

Venerdì sera durante la cerimonia al palazzo dei congressi di Stresa l’amministrazione comunale ha donato il labato al distaccamento cittadino dei vigili del fuoco volontari. La giunta guidata dal sindaco Marcella Severino ha dato così risposta al desiderio espresso dal capo squadra Emanuele Donghi. Il labaro è’ stato scoperto dal piccolo Matteo Rubini, «pompiere in erba». Donghi e il primo cittadino nell’occasione hanno tributato un ringraziamento pubblico a Franco Mocellini, che quest’anno ha raggiunto i limiti d’età per poter prestare servizio, ma che lo ha fatto «col cuore» per 32 anni consecutivi tra le fila dei vigili del fuoco stresiani

