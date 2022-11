Transizione energetica, Sostenibilità e Prevenzione Incendi 14, 15 e 16 Novembre 2022 – Compendio polifunzionale dei Vigili del Fuoco.

Spread the love

CORPO NAZIONALE VIGILI EL FUOCO

LA SICUREZZA ANTINCENDI E I CAMBIAMENTI CLIMATICI – Le esigenze poste dai cambiamenti climatici e dalla tutela dell’ambiente hanno portato a definire le politiche internazionali, europee e nazionali indirizzando consistenti investimenti per sostituire le

attuali fonti non rinnovabili con fonti rinnovabili e per decarbonizzare i vettori energetici.

Di conseguenza, sono in corso di introduzione sul mercato veicoli elettrici, ibridi, alimentati a gasnaturale liquefatto e, in un futuro non molto lontano, alimentati a idrogeno, mentre è allo studio l’adozione di sistemi di produzione di energia elettrica utilizzando centrali nucleari di nuova generazione.

L’attuazione di queste misure e dei progetti previsti dalla transizione energetica necessita, però, di strumenti di progettazione e di verifica della sicurezza in caso di incendio, che sono in corso di definizione in Italia come all’estero.

Le “Giornate sulla transizione energetica, la sostenibilità e la sicurezza antincendi”, organizzate dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco nel complesso multifunzionale di Montelibretti sono state concepite come occasione di riflessione sui rischi e sulle

risposte disponibili ai problemi di sicurezza in caso di incendio posti dai vettori energetici alternativi e dalle soluzioni adottate per la lotta ai cambiamenti climatici. La manifestazione, in particolare, mira a dare una visione sintetica di quanto è stato già

raggiunto in materia di sicurezza rispetto ai nuovi rischi a cui l’evoluzione ecologica espone in materia di sicurezza antincendio

