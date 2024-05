Incidente Spilimbergo, scontro tra due auto: morta Chiara Bassutti

Spread the love

Secondo le prime ricostruzioni il drammatico sinistro è avvenuto intorno alle 21 di ieri, venerdì 3 maggio. La ragazza stava viaggiando lungo la strada regionale 464, quando si è scontrata violentemente contro un’altra macchina, finendo in un fossato vicino alla carreggiata. Sembra che la 26enne abbia perso il controllo del veicolo, per circostanze ancora da accertare.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118, ma nonostante tutti i tentativi di rianimazione per la giovane non c’è stato nulla da fare. È morta a seguito delle gravi ferite riportate. A bordo della seconda vettura una donna di 73 anni con la figlia disabile di 44 anni. Entrambe sono state accompagnate in ospedale per dei controlli.

NOTIZIE.IT