Recupero di un’auto, senza persone a bordo, finita in un laghetto

VIGILI DEL FUOCO DELLE MARCHE

MACERATA -Una squadra dei vigili del fuoco di Macerata è intervenuta questa mattina in contrada Valle per recuperare un’auto, senza persone a bordo, finita in un laghetto. Per effettuare il recupero sono intervenuti i sommozzatori VVF di Ancona che hanno sollevato l’auto con degli appositi palloni pneumatici agganciandola poi al verricello dell’autogru, giunta dal Comando di Ascoli, per riportarla sulla sponda del lago.

Dal Comando VVF di Macerata