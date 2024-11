Addestramento USAR M – Sicilia

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Si è svolta in questi giorni una esercitazione del modulo USAR M della Regione Sicilia, propedeutica alle attività addestrative nazionali e regionali di colonna mobile in attuazione della circolare 1/2020. In particolare l’attività svolta presso il distaccamento cittadino Nord del Comando di Palermo ha consentito a tutte le unità “logista USAR M” presenti nei diversi Comandi della regione di prendere visione delle attrezzature presenti all’interno del magazzino e di procedere al montaggio della logistica a servizio del modulo (tende, torri faro, impianto di climatizzazione/condizionamento ecc.).

Il Direttore Regionale della Sicilia ing. Carrolo Agatino ha incontrato il personale impegnato nelle attività addestrative ed ha preso visione della dotazione logistica e delle attrezzature del modulo USAR M della Sicilia.