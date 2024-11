VIDEO -Terrificante esplosione mortale di una casa in Ohio – due morti e un ferito

Spread the love

Martedì mattina un’esplosione in una casa ha scosso una piccola città appena a sud-est di Cincinnati, nell’Ohio, uccidendo due persone e ferendone un’altra.



I vigili del fuoco locali di Bethel, Ohio, hanno risposto a una chiamata che segnalava un incendio in una casa con possibile intrappolamento alle 8:44. Mentre erano in viaggio, gli equipaggi hanno sentito le segnalazioni dell’esplosione, ha confermato il capo dei vigili del fuoco di Bethel-Tate Christopher Cooper.



Quando sono arrivati, i detriti ricoprivano il quartiere e un forte incendio continuava a infuriare.



Un uomo e una donna sono rimasti uccisi, hanno riferito i vigili del fuoco. La loro relazione è ancora sconosciuta.