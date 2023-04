Il Comune di Roma assume: è pronto il concorso per 800 vigili

Spread the love

E’ stato pubblicato il bando del concorso pubblico per l’assunzione di 800 nuovi vigili a Roma. Per partecipare basta il diploma di istruzione secondaria di II grado conseguito presso un istituto statale, paritario o legalmente riconosciuto.

Concorso vigili Roma: i requisiti per partecipare

Tra i requisiti richiesti: la cittadinanza italiana, avere un’età non inferiore ai diciotto anni e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il collocamento a riposo, avere il godimento dei diritti civili e politici, non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo e non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per alcune fattispecie. Non bisogna inoltre aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati che comportino l’interdizione dai pubblici uffici. Chi si candida al concorso per i vigili di Roma essere in possesso dei requisiti psico-fisici ed essere disponibile al porto ed all’uso dell’arma. Serve inoltre una patente di guida non inferiore alla B che comunque potrà essere conseguita anche prima della eventuale firma del contratto individuale di lavoro. L’invio della domanda di partecipazione dovrà avvenire esclusivamente per via telematica entro le 23:59 del 29 maggio. Per inoltrarla necessario possedere un indirizzo di posta elettronica certificata (pec) e aver versato la quota di partecipazione di 10,33 euro.

https://www.romatoday.it/politica/concorso-vigili-roma-bando-requisiti-prove.html