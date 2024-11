VIDEO – “Una rosa per la vita”: i Vigili del Fuoco inaugurano una panchina contro la violenza sulle donne

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Presentata davanti alla caserma dei Vigli del Fuoco di Ravenna l’iniziativa “una rosa per la vita” contro la violenza sulle donne. Per l’occasione è stata inaugurata una panchina di colore rosso simbolo della lotta alla violenza di genere per promuovere la sensibilizziazione riguardo questa tematica importante. L’iniziativa è stata realizzata dall’associazione nazionale vigili del fuoco in collaborazione con il comando di Ravenna.

Alla cerimonia presenti i rappresentati delle istituzioni e dell’amministrazione comunale. Ravennawebtv