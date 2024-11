LIBERE DI SCEGLIERE: LA GABBIA DELLA VIOLENZA ECONOMICA

Spread the love

Il 25 novembre sarà la giornata internazionale contro la violenza verso le donne. Il IX Municipio di Roma ha organizzato un convegno sul lavoro femminile

Di solito al concetto di violenza si associano soprusi legati alla sfera fisica, sessuale e psicologica; tuttavia, a queste forme più conosciute se ne aggiungono altre meno note, come la VIOLENZA ECONOMICA – viene classificata come violenza economica sulle donne ogni atto “di controllo e monitoraggio del comportamento di un soggetto in termini di utilizzo e distribuzione di denaro, nonché la minaccia costante di negare le risorse economiche”.

L’indipendenza economica è la base della libertà personale di tutti. Le donne devono ancora fare molti passi avanti. Ed è dovere delle istituzioni aiutare in tal senso quelle che sono in difficoltà.

Sul tema il Municipio ha già iniziato una seria riflessione nella primavera dello scorso anno nel corso dell’ approfondimento sulla funzione del Microcredito.

l’autonomia economica e’ il risultato più importante anche se non unico dell’ingresso delle donne nel mondo del lavoro.

Anche se

– molte donne hanno lavori precari e sottopagati

– il controllo del bilancio familiare può comunque essere nelle mani di quell’uomo che usa quel controllo per gestire in toto la vita di quella donna anche se lavora.

i dati generali delineano un sistema economico italiano, a cui le donne partecipano poco e da posizioni instabili e di marginalità condizioni che possono tramutarsi in una vera e propria gabbia per le donne che si trovino in contesti familiari maltrattanti

La Presidente del IX Municipio Titti Di Salvo e la Presidente della Commissione per le Pari Opportunità del IX Municipio Paola Vaccari vi aspettano presso la Vaccheria il 25 NOVEMBRE 2024 ORE 15.00