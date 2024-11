VIDEO – Peschiera del Garda; operaio soccorso dai vigili del fuoco nel cantiere TAV.

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI VERONA

Alle ore 10.30 di oggi, 26 novembre, i vigili del fuoco sono intervenuti a Peschiera del Garda presso il cantiere TAV, in località Madonna del Frassino, per un incidente sul lavoro.

Un operaio è rimasto bloccato sul cestello, a circa 4 metri d’altezza, dopo che, la piattaforma su cui lavorava era finita con le ruote posteriori in una feritoia.

I vigili del fuoco, giunti da Bardolino e da Verona con un autopompa un autoscala e 7 operatori, hanno lavorato per soccorrere l’operaio. Approntando una manovra con tecniche speleo alpino fluviali, i pompieri hanno raggiunto l’uomo, all’interno della galleria in cui lavorava, e dopo averlo immobilizzato nella barella d’emergenza “Toboga” lo hanno issato con l’autoscala per poi affidarlo alle cure dei sanitari. L’uomo ferito è stato ricoverato per accertamenti.

Sul posto carabinieri, della locale stazione e personale Spisal per le indagini sulle dinamiche.

L’intervento si è concluso intorno a mezzogiorno.