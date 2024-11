Addestramento Nautico dei Vigili del Fuoco: Collaborazione e Professionalità sul Lago di Como

Spread the love

DIREZIONE REGIONALE VIGII DE FUOCO DELLA LOMBARDIA

Dal 5 al 15 novembre, sul Lago di Como, nel ramo di Lecco, i Vigili del Fuoco dei Comandi di Lecco, Varese, Como, Monza, Lodi e Mantova hanno partecipato a un intenso programma di addestramento nautico, che ha coinvolto circa 130 operatori.

Questa iniziativa organizzata dalla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco della Lombardia, prevede di organizzare una prima serie di attività di mantenimenti minimi obbligatori per i Patentati Nautici VF di I e II categoria, fondamentale per garantire interventi tempestivi ed efficaci in caso di emergenza.

Le esercitazioni hanno previsto manovre ordinarie di conduzione su un tratto del Lago di Como in Provincia di Lecco, con il varo e gli alaggi dei natanti VVF pervenuti dai Comandi partecipanti; inoltre sono state effettuate “manovre più complesse” con simulazioni di traino in varie tecniche, delle imbarcazioni in avaria, operazioni con il coordinamento dei Formatori di Patente Nautica VF provenienti dai Comandi di Bergamo, Varese e Lecco.

Un ringraziamento speciale va al Comando dei Vigili del Fuoco di Lecco, che ha assicurato il supporto logistico, rendendo possibile ogni fase delle esercitazioni; fondamentale anche l’accoglienza della Lega Navale Italiana di Mandello del Lario, che ha ospitato il personale e le imbarcazioni presso la sua struttura, mettendo a disposizione ormeggi sui pontili,oltre agli spazi per la didattica e le pause pranzo, dimostrando grande disponibilità e collaborazione.

La Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco della Lombardia, con i responsabili della Formazione, hanno creduto fermamente in questo progetto formativo interprovinciale, offrendo il massimo supporto alla buona riuscita dell’evento, aumentando le competenze del personale in ambiente acquatico.

Il progetto per il 2025 avrà come obiettivo ulteriori sessioni di addestramento per il personale nautico di tutti i Comandi Provinciali in Regione, oltre ai Corsi di Formazione per il conseguimento delle Patenti Nautiche VF di 1a e 2a categoria.

Grazie all’impegno e alla partecipazione attiva del personale in servizio, le operazioni di addestramento sul Lago di Como sono state un esempio di professionalità e coordinamento interprovinciale, sottolineando ancora una volta l’importanza della formazione continua e del lavoro di squadra per garantire un servizio di qualità e sicurezza ai cittadini.