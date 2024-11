Interventi sul territorio marchigiano

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DELLE MARCHE

Poco dopo le 16,00 i vigili del fuoco di Ascoli Piceno sono intervenuti in via Roma per l’incendio di un annesso, adibito a rimessaggio legna ed utensili agricoli, adiacente un fabbricato di civile abitazione costituito da tre piani e sede anche di un’attività artigianale. Dopo aver spento il rogo l’edificio è stato oggetto di sopralluogo per verificarne le condizioni. Non è stato riscontrato alcun danno strutturale, ma è stato comunque evacuato per danni da fumo fino al ripristino delle normali condizioni igienico sanitarie. Alle operazioni di soccorso hanno partecipato nove pompieri con l’ausilio di tre mezzi. Sul posto i carabinieri, la polizia locale e, precauzionalmente un equipaggio del 118. Nessun danno alle persone.

Dal Comando di Ascoli Piceno

ANCONA – Intorno alle ore 13:00, in via Flaminia, i vigili del fuoco di Ancona sono intervenuti per un incidente stradale che ha coinvolto tre auto e una moto. La squadra ha messo in sicurezza i veicoli e l’area dell’intervento.

Il personale sanitario del 118 ha constatato il decesso del conducente della moto. Sul luogo dell’incidente è intervenuta anche la polizia municipale per i rilievi e la gestione del traffico.