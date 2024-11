Incidente sul lavoro a Marlengo. L’uomo, finito nell’acqua gelida, è stato estratto da una catena umana creata dai vigili del fuoco

Spread the love

RAINEWS.IT – Incidente sul lavoro a Marlengo, nei pressi della centrale idroelettrica, intorno alle 14 del 28 novembre.

Due uomini stavano effettuando lavori di manutenzione in un pozzo in pendenza profondo circa 50 metri, nel sito sopra la centrale elettrica, quando uno dei due è scivolato finendo nell’acqua gelida. Impossibilitato a risalire, ha chiamato con un fischio il collega, che ha chiamato i soccorsi.

Sul posto sono subito accorsi i vigili del fuoco di Marlengo. il medico d’urgenza, un’ambulanza della Croce Bianca e il soccorso alpino di Merano.

Il salvataggio è stato dispendioso in termini di tempo per gli uomini del soccorso alpino e per una dozzina di vigili del fuoco, perché hanno dovuto tirare fuori la vittima dal pozzo oltre un muro senza alcun ausilio tecnico, usando solo la forza muscolare di una catena umana .

Quando l’operaio è stato recuperato, è stato curato dal medico e avvolto in coperte a causa della sua lieve ipotermia. Poiché era sotto shock ma per il resto illeso, non è stato necessario il trasporto in ospedale.

Ma non per questo è ritornato nel pozzo: “Oggi non ci vado più”, ha dichiarato ai presenti.