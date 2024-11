Inaugurazione della nuova sala operativa del Comando VF di Napoli

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Il 28 novembre 2024, alle ore 12:30, si è tenuta l’inaugurazione della nuova sala operativa del Comando dei Vigili del Fuoco di Napoli.

Alla presenza del Direttore Regionale VF per la Campania, ing. Emanuele Franculli, del Comandante Provinciale, ing. Michele Mazzaro, e del dirigente vicario del Comando, ing. Luca Ponticelli, sono state illustrate alle Autorità locali convenute ed al personale presente le attività messe in campo a partire da dicembre 2023, mese di approvazione del progetto e di assicurazione del finanziamento necessario da parte delle strutture centrali del Corpo.

Oggetto di un restyling architettonico completo, interessante sia la sala operativa che la sala crisi, i locali annessi destinati al recupero psico-fisico del personale e i locali tecnici, la nuova area presenta la medesima ubicazione della precedente. Per tale motivo, nel corso del periodo estivo, le attività di sala sono state temporaneamente trasferite in altro plesso del Comando, garantendo comunque la piena operatività della struttura.

Alla ristrutturazione dei locali, si è affiancato il rinnovamento degli impianti tecnologici presenti e, motivo essenziale dell’intervento, l’upgrade della tecnologia informatica di sala. Il Comando di Napoli è da ieri dotato di consolle integrate, dalle quali gli operatori possono gestire tutte le comunicazioni di emergenza in ingresso ed in uscita: dalle chiamate al 115, alle future chiamate mediante NUE (112), dalle comunicazioni radio analogiche e digitali all’attivazioni di tutte le utilities necessarie al funzionamento della sede quali interfono, allarmi ottici ed acustici per la pronta attivazione delle squadre di soccorso, varchi di accesso alla sede. Molto interessante è la possibilità, integrata in ciascuna consolle, di ricorrere a comunicazioni mediante social media con l’utenza, al fine di avere immediata contezza degli scenari incidentali segnalati e predisporre già dalle prime fasi di gestione degli scenari un migliore sistema di risposta.

Ciascuna postazione, ergonomicamente riprogettata, è dotata di sistema ausiliario per la gestione di dati disponibili sul web quali, ad esempio, piani di emergenza, bollettini meteo, tracce di sismografi presenti in area flegrea, bollettini di suscettività agli incendi boschivi, notiziari TV, videoconferenza … La presenza di due grandi videowall, uno per sala, consente l’immediata condivisione dei dati tra gli operatori.

La soluzione integrata un un’unica consolle per operatore, estremamente innovativa, consente al personale addetto del Comando di gestire le circa 150.000 chiamate medie di soccorso all’anno, corrispondenti a circa 50 chiamate medie per operatore per turno, con maggiore rapidità e comodità, avendo tutti i comandi necessari “sotto mano”.

Da ieri, il Comando dei Vigili del Fuoco di Napoli, secondo in Italia dopo Roma per numero medio di sinistri annui gestiti, pari a circa 30.000, è il primo Comando dei Vigili del Fuoco d’Italia ad adottare la soluzione tecnologica integrata in uso.