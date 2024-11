Incidente tra due auto -tre feriti

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI VERONA

Alle 15.15 di oggi venerdì 29 novembre i Vigili del fuoco di Verona, distaccamento di Caldiero, sono intervenuti a Veronella all’incrocio tra via Borgo e via Ottavia per lo scontro tra due auto.

La squadra dei Vigili del fuoco, arrivata con un mezzo e 5 operatori, ha messo in sicurezza i mezzi coinvolti e collaborato con il SUEM 118 nell’assistere i 3 feriti dell’incidente.

I traumatizzati sono stati tutti trasferiti all’ospedale di San Bonifacio.

Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono durate un’ora.