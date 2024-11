Ritorno al Futuro. Conspevolezze nuove e antiche attraverso l’evoluzione -Digital Health: una realtà avanzata

Spread the love

EDGARDA BRIGLIADORI

La Sanità Digitale (Digital Health) è già una realtà da tempo. È un termine che si riferisce a un’ampia gamma di tecnologie che possono essere utilizzate per curare i pazienti e raccogliere e condividere le informazioni sulla loro salute.

La qualità della nostra vita –e la nostra salute- dipendono dai cibi che mangiamo, dall’aria che respiriamo, dai nutrienti che assimiliamo, dai nostri pensieri, dal movimento e da una corretta ossigenazione, nonché dai numerosi inquinanti che intasano aria, acqua, suolo.

Quando è stata l’ultima volta che avete sentito parlare di inquinamento? Non solo atmosferico, idrico, acustico, termico, elettromagnetico, ma anche e perfino emozionale?

Non solo DNA, dunque.

Solo dal 3 al 10% dei geni è immutabile: per oltre il 90% la salute e l’invecchiamento dipendono da fattori ambientali. Parliamo di epigenetica

Epi-genetica significa infatti “sopra” i geni.

Ora più che mai siamo consapevoli di quanto siamo immersi in un ambiente che ci può conservare o farci ammalare, perfino uccidere, se non lo conosciamo e non ci prendiamo cura di applicare tutti gli strumenti tecnologici che ci possono aiutare a mantenerci sani e in equilibrio con la Natura.

Oggi, è possibile mappare in 15 minuti oltre 800 marcatori epigenetici partendo da uno dei bio marker più potenti che esistano: il bulbo del capello.

Per questo lavoriamo con il sistema S-Drive, una bussola infallibile che offre un’informazione completa di tutti I fattori microambientali capaci di causare interferenza, disarmonia e in ultima analisi patologia.

Esiste un’opportunità tempestiva per lo sviluppo della Digital Health e i tempi sono maturi per il cambiamento.