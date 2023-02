Ore di riposo in condominio

Spread the love

Le ore destinate al riposo nei condomini sono in genere stabilite dal regolamento condominiale in fasce orarie, in presenza di rumore eccessivo i limiti sono quelli dell’art. 844 c.c. e dell’art. 659 c.p.

Ci sono degli orari da rispettare nei condomini per consentire a chi vi abita di riposare in santa pace? La pacifica convivenza condominiale del resto, si sà, è un tema affrontato assai spesso dalla giurisprudenza. In più occasioni l’eccesso di rumori determina responsabilità di rilievo civile (immissioni) ma anche penale. A lungo dottrina e giurisprudenza si sono confrontate sul tema della “soglia di normale tollerabilità“. Le ore di riposo tuttavia si ascrivono in un discorso più complesso, poiché coinvolgono interessi di diverso rango tra i quali la premura, per il legislatore suprema, della tutela della salute.

studiocataldi.it