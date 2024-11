Benessere della pelle – Soluzioni per l’autunno

Spread the love

EDGARDA BRIGLIADORI

Casa. Il nostro ambiente più sicuro in cui svolgiamo le nostre numerose attività quotidiane, dal relax al ristoro, dalla convivialità all’intimità, fino allo smartworking. Proprio per questo è necessario mantenere una temperatura ideale, sia in estate che in inverno, è una condizione base per affrontare al meglio le incombenze, una condizione che si ripercuoterà positivamente sulla salute, la qualità del sonno e l’umore delle persone che la abitano.

Il nostro organismo non gradisce gli sbalzi termici, fa fatica ad adattarsi ai bruschi cambi di temperatura.

Per preservare la nostra salute quindi ed evitare spiacevoli conseguenze al sistema cardiocircolatorio, polmonare, nervoso e ormonale, c’è bisogno delle giuste condizioni di temperatura e umidità in casa.

In generale, il buon senso raccomanda di evitare di impostare un clima troppo differente tra interno ed esterno e far si che la sensazione percepita negli spazisia gradevole in ogni stagione.

Anche la pelle, quest’organo così esteso che ci riveste, ha le sue esigenze in termini di temperature interne e scambio termico con l’esterno dato che avvolge e separa dall’ambiente circostante e proprio per questo è più esposta ai fattori ambientali. Meno sole, smog in città, ore in ufficio o ambienti chiusi, pasti veloci…anche i ritmi frenetici possono compromettere la bellezza e salute della pelle, provocando anche fastidiose dermatiti.

Ancora possiamo beneficiare di giornate più tiepide, tuttavia man mano che le settimane ci faranno addentrare nella prossima stagione sarà bene organizzarci in casa per proteggerci e mantenere un microclima moderato e sano.