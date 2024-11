Il mercato immobiliare di Roma, settore dinamico e in evoluzione

Spread the love

MARIA TERESA ACCARDO

L’attuale condizione immobiliare a Roma è caratterizzata da una serie di input che influenzano il mercato, rendendolo unico e complesso. Negli ultimi anni, la città ha visto una ripresa graduale dopo la crisi economica. Uno degli aspetti più rilevanti è l’andamento dei prezzi. I valori immobiliari sono aumentati, specialmente nei quartieri centrali e in zone di pregio come Trastevere, Monti e Prati.

Questo incremento è spinto da una combinazione di fattori, tra cui l’interesse degli investitori stranieri e la crescente domanda di affitti turistici, restringendo l’offerta delle locazioni tradizionali. Pertanto, il mercato degli affitti ha mostrato segni di tensione, con un aumento dei canoni di locazione, che ha reso difficile l’accesso alla casa per molti residenti. La richiesta di immobili in affitto è in continua ascesa anche grazie alla difficoltà di ottenere un mutuo per l’acquisto di una casa, che ha dirottato gli aspiranti proprietari di casa verso la locazione.

Nonostante ciò, le zone periferiche di Roma offrono ancora opportunità più accessibili, attirando famiglie e giovani professionisti in cerca di soluzioni abitative a prezzi contenuti.

Inoltre, la pandemia ha introdotto una nova tendenza nel mercato immobiliare. Molte persone hanno rivalutato le loro esigenze abitative, cercando spazi più ampi e aree verdi. Questo ha portato a un interesse crescente per le proprietà nelle zone limitrofe alla città.

le politiche governative e le normative urbanistiche stanno cercando di affrontare la questione della sostenibilità e del recupero degli edifici storici, contribuendo a una trasformazione del paesaggio urbano che mira a preservare il patrimonio culturale di Roma.