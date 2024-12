I Vigili del Fuoco di Como festeggiano Santa Barbara

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI COMO

in occasione della prossima festività di S. Barbara, patrona dei Vigili del Fuoco, il Comando celebrerà la consueta ricorrenza mercoledì 4 dicembre p.v.

Per l’occasione, nella giornata, è prevista:

dalle ore 10,00 alle 17,00: apertura della caserma alla cittadinanza con esposizione degli automezzi di soccorso e possibilità per bambini di cimentarsi in attività pompieristiche e ludiche-istruttive con i giochi dell’ANVVF di Canzo;

alle ore 10.30: S. Messa celebrata dal Vescovo di Como S.Em. Rev.ma Cardinale Oscar Cantoni che avrà luogo presso la Chiesa di S. Giuseppe in Como, Via Salvo d’Acquisto;

al termine della cerimonia religiosa: saluti del Comandante ing. Antonio Pugliano.