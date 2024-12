Incidente stradale con il coinvolgimento di tre vetture – ferite quattro persone

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI RAGUSA

Incidente stradale alle 21 circa di Sabato 30 novembre che ha visto coinvolte 3 autovetture, in via G. Leone a Ragusa subito dopo la rotatoia con la sp 10 per Chiaramonte in direzione del centro commerciale Ibleo.

Nell’incidente, le cui cause sono in via di accertamento, sono rimaste ferite quattro persone trasportate nei pronto soccorso di Ragusa e di Vittoria.

Squadra operativa dei Vigili del Fuoco di Ragusa intervenuta, ha operato insieme a personale del 118, intervenuto con tre ambulanze, a liberare i feriti dalle auto per il loro successivo trasferimento presso presidi sanitari e contestualmente ha provveduto alla messa in sicurezza delle autovetture incidentate ed illuminare lo scenario dell’incidente per consentire alle foze dell’ordine di poter effettuare i rilievi.