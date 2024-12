Incendio alla Eurodocks, Vigili del Fuoco in azione

Spread the love

Incendio al porto di Ravenna nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 2 dicembre. Un’alta colonna di fumo si è anzata dall’azienda Eurodocks. Secondo le prime informazioni le fiamme sarebbero divampate, per cause in corso di accertamento, da un nastro trasportatore lungo la linea di sbarco.

Sul posto sono subito intervenuti i Vigili del Fuoco di Ravenna con autoscala e diverse autobotti, poi a seguire è arrivata un’altra autoscala di rinforzo. Il rogo è stato messo sotto controllo, ma i Pompieri sono ancora in azione per le operazioni di bonifica.

