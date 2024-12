Fuga di gas: evacuati 3 palazzi e maxi intervento dei vigili del fuoco

Spread the love

ono stati momenti concitati quelli che hanno preceduto l’arrivo dei vigili del fuoco di Riva del Garda nei pressi di una serie di palazzine, dove qualcuno aveva segnalato un forte odore di gas. E in effetti i pompieri, arrivati in massa, hanno trovato già molte persone spaventate, fuori dai propri appartamenti. Chi non era uscito, è stato fatto evacuare dagli stessi pompieri, arrivati sul posto con tre mezzi e dodici vigili.

Il risultato dei controlli? 39 appartamenti analizzati e tre perdite trovate, subito sistemate. Delle tre falle, una in particolare ha impensierito di più i soccorritori, richiedendo più tempo. Alla fine i pompieri, dopo aver controllato anche tutte le cantine e i garage relativi ai palazzi, hanno certificato l’assenza di ogni forma di gas.

https://www.trentotoday.it/cronaca/fuga-gas-riva-garda.html