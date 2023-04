Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI COMO

Intervento di soccorso tecnico urgente alle 3.30 circa in Cantù via Domea per incendio all’interno del compendio immobiliare della ditta Casati.

Le tre squadre dei vigili del fuoco del comando di Como e del distaccamento di Cantù sono state impegnate nello spegnimento dell’incendio che ha interessato un silos raccolta scarti legname e due furgoni con danni da irraggiamento dei prodotti della combustione ad un locale esterno. Non si segnalano feriti. Sono in corso le valutazioni per ricostruire la dinamica dell’evento