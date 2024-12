Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DELLE MARCHE

CIVITANOVA MARCHE (MC) – I vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 15:45 circa lungo l’autostrada Adriatica A14 al Km 258+600 sud per un incidente stradale fra un furgone e due autovetture. Gli occupanti delle vetture sono stati trasportati dal personale del 118 presso l’ospedale di zona. Sul posto le squadre VVF di Civitanova Marche e Ancona hanno provveduto alla messa in sicurezza degli automezzi coinvolti e dell’area dell’incidente. L’autostrada è rimasta aperta su una corsia per tutta la durata dell’intervento. Sul posto la polizia autostradale e personale della società autostrade.

Dal Comando di Macerata