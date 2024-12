Spread the love

Il 19 dicembre 2024, una mattinata apparentemente tranquilla è stata segnata da un evento drammatico che ha avuto luogo lungo la Provinciale 130, all’incrocio con via degli Asparagi, nella frazione Favari. Alle 9:30, due veicoli si sono scontrati violentemente, provocando non solo danni materiali ma anche feriti. L’incidente ha richiesto l’intervento immediato dei vigili del fuoco, i quali sono stati prontamente mobilitati per estrarre i conducenti dai veicoli coinvolti, che erano finiti nel fosso a margine della carreggiata. La gestione encomiabile dei soccorsi ha evitato conseguenze ben più gravi, mettendo in luce l’importanza di un sistema di emergenza efficace.

https://www.gaeta.it/grave-incidente-stradale-a-favari-due-auto-nel-fosso-e-conducenti-estratti-dai-vigili-del-fuoco