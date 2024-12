Scontro tra bus e auto, paura per una scolaresca di ritorno dalla gita

Spread the love

Un violento scontro tra due bus e un’auto ha coinvolto ieri sera lungo la Casilina in territorio di Ripi, nel sud della provincia di Frosinone, anche una scolaresca di ritorno da una gita. L’incidente poco dopo le 20 quando per cause ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri, un’Audi dopo essersi scontrata con il pullman scolastico e uno del Cotral, è finita fuoristrada.

Fortunatamente nessuno degli occupanti dei tre mezzi ha riportato gravi ferite. Sul posto sono intervenuti i soccorso con il personale dell’Ares 118 e i Vigili del Fuoco di Frosinone. I ragazzi sono stati poi trasferiti su un altro pullman e hanno potuto far ritorno nelle proprie abitazioni.

