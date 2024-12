Incendio della casa strapiena di oggetti: morta 70enne, le fiamme innescate (forse) da un mozzicone di sigaretta

Spread the love

L’allarme per un incendio in abitazione alla centrale operativa dei vigili del fuoco arriva alle 7.05 di giovedì 19 dicembre. Le squadre di soccorso si precipitano al civico 13 di Tiziano Vecellio, alla periferia di Monza, ma per la donna che abitava nell’appartamento al terzo piano della palazzina non c’è più nulla.

Secondo le prime informazioni, la vittima avrebbe 70 anni. È morta probabilmente per le esalazioni dei fumi sprigionatisi dell’incendio, causato forse da un mozzicone di sigaretta. La casa era piena di oggetti e materiali accumulati, e per questo motivo le fiamme si sono propagate molto rapidamente.

CORRIERE DELLA SERA