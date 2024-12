Spread the love

La donna, una volta condotta fuori dalla propria abitazione, è stata affidata ai soccorsi sanitari ed è stata condotta in ospedale, al Policlinico di Bari, in codice rosso. La signora, ultra 60enne, è rimasta gravemente ferita nel crollo che ha interessato la sua abitazione. Secondo quanto emerso, nel palazzo erano in corso lavori di ristrutturazione quando il solaio ha ceduto.

Crolla il solaio di una palazzina a Molfetta, una donna in codice rosso: quattro famiglie evacuate

I sopralluoghi e le operazioni di verifica sono ancora in corso: almeno 4 famiglie evacuate. Una volta messa in sicurezza l’area, si procederà con ulteriori rilevamenti.

