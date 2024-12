VIDEO – Esercitazione per incendio in appartamento e soccorso a persona in grattacielo

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Nell’ottica di mantenimento della preparazione e la rapidità d’intervento su scenari complessi, si è svolta nel capoluogo un’esercitazione che ha visto impegnati una ventina di operatori per estinguere le fiamme sviluppatesi in un’abitazione al sedicesimo piano con conseguente soccorso ad un uomo all’interno che aveva accusato un malore. Contemporaneamente all’ evacuazione dell’intero fabbricato, la persona veniva stabilizzata su una barella e scesa all’ottavo piano, passando per la scala antincendio, dove veniva successivamente messa sull’autoscala per raggiungere il piano strada. L’incendio veniva estinto da altra squadra mediante l’utilizzo del sistema antincendio dell’immobile e di liquido schiumogeno di ultima generazione. Al termine effettuata anche la decontaminazione di tutti i vigili del fuoco intervenuti.