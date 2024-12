VIDEO – Virginia, brucia lo storico college di Bristol. Il consigliere del comune: “Una tragedia”

Spread the love

L’edificio storico dell’Ex-college Virginia Intermont College di Bristol è andato a fuoco nella notte, facendo crollare l’edificio principale. Il consigliere comunale di Bristol, Neal Osborne, ha dichiarato in un video pubblicato sui social media che i vigili del fuoco delle località e dei dipartimenti circostanti erano accorsi per aiutare a causa delle dimensioni del “pieno inferno” aggiungendo: “È una tragedia per la nostra città”. Il college non era più in questa sede, ma l’edificio ha un valore storico.

Fu edificato nel 1884. Osborne ha affermato che i tentativi della città di spingere i proprietari della proprietà a prendersene cura sono “caduti nel vuoto”. Negli ultimi anni si sono verificati numerosi incendi nel campus, tra cui uno nell’ex edificio della biblioteca a novembre.

Reuters