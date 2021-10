Spread the love



CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

decreto del Consiglio dei Ministri – certificazione verde COVID 19 al contrasto emergenza sanitaria in atto e la Circolare e la modulistica VVF di riferimento – decreto legge 21 settembre 2021 n. 127 – Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in ssicur4zza del lavoro pubblico