VIDEO – Un incendio divora l’iconico edificio della Borsa di Copenaghen, in Danimarca

Un incendio all’ex Borsa di Copenaghen ha fatto crollare la guglia dell’edificio storico che era in fase di ristrutturazione.

Un incendio ha inghiottito l’ex Borsa di Copenaghen, uno degli edifici più antichi e conosciuti della capitale danese, facendo crollare la sua guglia sul tetto. La storica costruzione del XVII secolo, conosciuta anche come Borsen, era in fase di ristrutturazione quando martedì è scoppiato l’incendio.

Le ambulanze si sono precipitate sul posto mentre enormi ondate di fumo si alzavano sul centro di Copenaghen, ma non ci sono notizie immediate di vittime. Inizialmente la causa dell’incendio non era chiara.

“Stiamo assistendo ad uno spettacolo terribile”, ha affermato la Camera di commercio danese, che negli ultimi anni ha utilizzato l’edificio come sede centrale Le riprese televisive mostravano persone che portavano via una serie di oggetti, inclusi dipinti storici.

La struttura in stile rinascimentale olandese ospita una vasta collezione d’arte, tra cui il famoso dipinto a olio del XIX secolo Dalla Borsa di Copenaghen di PS Kroyer, che è stato rimosso da diverse persone.

Il ministro della Cultura Jakon Engel-Schmidt ha detto che è stato “commovente” vedere come i passanti hanno aiutato i servizi di emergenza “a salvare tesori d’arte e immagini iconiche dall’edificio in fiamme”.

