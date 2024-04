Incendio di bosco di Santa Sofia – cinque squadre al lavoro tutta la notte

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO 🔥

INCENDIO NEL BOSCO DI SANTA SOFIA (FC), CINQUE SQUADRE AL LAVORO PER TUTTA LA NOTTE

È in bonifica l’incendio di vegetazione scoppiato nel bosco di Santa Sofia, in località Camposonaldo (FC): da ieri sera, e per tutta la notte, cinque squadre di vigili del fuoco sono al lavoro. Il forte vento, che ha alimentato le fiamme, e l’area impervia, che ha impedito ai mezzi di avvicinarsi al luogo dell’intervento, hanno complicato le operazioni di spegnimento.

VIDEO